Областной форум школьных музеев прошел в Пушкино

В образовательном комплексе № 11 в Братовщине прошел форум школьных музеев Московской области. Для гостей провели экскурсии и мастер-классы.

В форуме приняли участие педагоги, руководители и юные исследователи из Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска.

«Мы сегодня с вами стали свидетелями зарождения новой традиции на территории городского округа Пушкинский. У нас уже есть одна традиция — это мероприятие „Лучшее от лучших“, когда одна школа передает свой опыт в части образовательной деятельности другой школе, а сегодня мы обсуждаем воспитательный элемент в нашей системе», — рассказывает заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова.

Гостям показали минералогический музей школы, который основал учитель географии Андрей Крючков. Здесь собрали около 2,5 тысяч экспонатов полезных ископаемых, камней, минералов и руд со всего мира.

Далее провели творческий мастер-класс, а педагоги Государственного университета просвещения — интерактивное занятие «Удивительный мир камня» и лекцию о роли школьных музеев.

Форум доказал, что музеи могут стать центрами притяжения, а само мероприятие — примером объединения педагогов, учеников и общественников, чтобы сохранить и преумножить культурное наследие.