Областной форум «Школа добрососедства» прошел в Богородском округе

Главной темой форума стала профилактика экстремизма в молодежной среде, а также получение знаний участниками форума о культурных традициях, обычаях и нравах народов Российской Федерации. Студенты колледжей Богородского округа смогли пообщаться с доцентом кафедры юриспруденции Российского университета кооперации Валерием Иринчеевым и руководителем редакционно-издательского отдела института этнологии и антропологии Российской академии наук Тамарой Царевой.

Встречи в таком формате актуальны и полезны, поскольку на них в доступной форме ребятам стараются помочь разобраться в вопросах, которые особенно их волнуют и важны для них, помогают взглянуть на проблему под другим углом. Проект «Школа добрососедства» реализуется с 2017 года.