Областной форум «Школа добрососедства» прошел в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского округа

Московский областной форум «Школа добрососедства» прошел в молодежном центре «Юность» в Ногинске. Организатором мероприятия является региональное министерство информации и молодежной политики.

Главной темой форума стала профилактика экстремизма в молодежной среде, а также получение знаний участниками форума о культурных традициях, обычаях и нравах народов Российской Федерации. Студенты колледжей Богородского округа смогли пообщаться с доцентом кафедры юриспруденции Российского университета кооперации Валерием Иринчеевым и руководителем редакционно-издательского отдела института этнологии и антропологии Российской академии наук Тамарой Царевой.

пресс-служба администрации Богородского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского округа

Встречи в таком формате актуальны и полезны, поскольку на них  в доступной форме ребятам стараются помочь разобраться в вопросах, которые особенно их волнуют и важны для них, помогают взглянуть  на проблему под другим углом. Проект «Школа добрососедства» реализуется с 2017 года.

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