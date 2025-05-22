Областной форум «Школа добрососедства» прошел в Богородском округе

Московский областной форум «Школа добрососедства» прошел в молодежном центре «Юность» в Ногинске. Организатором мероприятия является региональное министерство информации и молодежной политики.
Главной темой форума стала профилактика экстремизма в молодежной среде, а также получение знаний участниками форума о культурных традициях, обычаях и нравах народов Российской Федерации. Студенты колледжей Богородского округа смогли пообщаться с доцентом кафедры юриспруденции Российского университета кооперации Валерием Иринчеевым и руководителем редакционно-издательского отдела института этнологии и антропологии Российской академии наук Тамарой Царевой.
Встречи в таком формате актуальны и полезны, поскольку на них в доступной форме ребятам стараются помочь разобраться в вопросах, которые особенно их волнуют и важны для них, помогают взглянуть на проблему под другим углом. Проект «Школа добрососедства» реализуется с 2017 года.
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