Областной форум молодых педагогов прошел в Коломне

В молодежном форуме «Я — педагог Коломны» приняли участие учителя юго-востока Подмосковья — более 180 человек из Егорьевска, Луховиц, Раменского, Жуковского и Зарайска. Мероприятие провели на базе гимназии № 2 «Квантор».

Организаторы стремились объединить инициативных специалистов образовательной сферы, создать условия для обмена опытом и повышения профессионального уровня педагогов школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Перед молодыми специалистами выступили опытные педагоги. Для начинающих учителей провели мастер-классы, творческие презентации, круглые столы и дискуссионные площадки.

Форум стал площадкой для профессиональной самореализации и повышения квалификации.