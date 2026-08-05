Областной фестиваль здоровья прошел в Дмитровском округе

«Долголеты» соревновались в настольном теннисе, скандинавской ходьбе, йоге, суставной гимнастике, петанке, корнхолле и степ-аэробике. В этом году программу дополнили новые активности — напольный керлинг, парковый гольф и арктические шашки. Дмитровские участники программы «Активное долголетие» провели мастер-классы по приготовлению оздоровительных напитков из местных лекарственных трав. Все команды получили дипломы, а главным итогом фестиваля стали новые знакомства, яркие эмоции и хорошее настроение.

Фестиваль проходит в Дмитровском округе уже второй год и стал частью серии областных мероприятий для представителей старшего поколения. Глава муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что программа «Активное долголетие» давно стала гораздо большим, чем просто спортивные занятия.

«Это возможность вести активный образ жизни, находить новых друзей, путешествовать, заниматься творчеством и чувствовать себя частью большой команды. Рад, что Дмитровский округ вновь стал площадкой для такого фестиваля и принял гостей со всего Подмосковья», — сказал Михаил Шувалов.