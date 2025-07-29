Областной фестиваль участников клуба «Активное долголетие» прошел в Балашихе

В Пестовском парке в Балашихе провели мероприятие «В ритме единства и дружбы». Его участниками стали члены программы «Активное долголетие» из разных городских округов Подмосковья.

На событии присутствовали председатель Совета депутатов Геннадий Попов и депутат Марина Жирова, которые отметили важность активной жизненной позиции пожилых людей.

«Хочу сказать спасибо большое нашему губернатору Московской области Андрею Воробьеву за реализацию проекта. Мы видим, какие активные наши долголеты. Именно ваша активная жизненная позиция позволяет жить на полную катушку! Желаю всем здоровья», — сказал Геннадий Попов.

Для участников организовали разнообразные активности: народные, восточные и латиноамериканские танцы, рисование, цигун и упражнения на меткость. Профессиональные инструкторы обучали долголетов, делясь практическими советами. Также их угостили кислородными коктейлями и раздали подарки.