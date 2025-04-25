25 апреля 2025 12:34 Областной фестиваль творчества для людей с ОВЗ прошел в Озерах 0 0 0 Фото: ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский» Подмосковье

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Уникальный фестиваль творчества «Радуга талантов» завершился 25 апреля. Он собрал участников с ОВЗ из разных уголков Подмосковья. Каждый социальный центр подготовил яркие программы и выступления. Об этом передает Минсоцразвития региона.

Главной целью мероприятия стало создания атмосферы для взаимодействия, поддержки и поощрения творчества людей с особыми потребностями. Фестиваль подчеркнул важность равноправия возможностей, значимость каждого человека и продолжил формировать позитивное отношение к инвалидам, мотивируя их развиваться и участвовать в общественной жизни. Собравшихся на мероприятии приветствовали начальник территориального управления Коломны Светлана Троицкая, настоятель церкви села Сосновка иерей Арсений Писаревский и депутат совета депутатов Коломны Сергей Кириченко. Они отметили активную жизненную позицию и инициативы участников, ведь именно благодаря им совершенствуется социальная политика региона, улучшаются меры поддержки людей с инвалидностью.

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Особое внимание заслуживает работа отделения социальной реабилитации при коломенском социальном центре в Озерах. Там помощь оказывают инвалидам трудоспособного возраста с проблемами трудоустройства. Для них организуют мастерские, где можно развивать творческие способности и учиться полезным навыкам. Участники могут заниматься фотографией, шить, вести домашнее хозяйство, выращивать растения, создавать уникальные сувениры. Такие увлечения помогают людям с ОВЗ чувствовать себя полезными.

Отделение приглашает людей с инвалидностью старше 18 лет пройти курс реабилитации. В учреждении работают квалифицированные специалисты. Кроме того, там можно найти единомышленников и новых друзей.