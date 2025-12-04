Областной фестиваль творчества для людей с ОВЗ прошел в Богородском округе

В Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» 4 декабря прошел областной фестиваль художественного творчества «Искра надежды». На сцене свои таланты и мастерство показали люди с ограниченными возможностями, проживающие в 14 стационарных учреждениях соцобслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области.

Директор «Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области» Гульфия Исхакова поприветствовала участников мероприятия.

Зажигательный пасодобль подарил танцевальный коллектив «Вдохновение» из Доброго дома «Раменский». В мир рифмы, ритма и поэзии собравшимся помог погрузиться Михаил Драных из Доброго дома «Солнечногорский». А Светлана Кузнецова из Доброго дома «Шатурский» поделилась со зрителями теплом и любовью, исполнив песню «Если б не было тебя».

В зале царила теплая и душевная атмосфера, а аплодисменты не смолкали на протяжении всего концерта. Этот многожанровый конкурс-фестиваль еще раз доказал, что искусство объединяет людей и дарит им радость и вдохновение.