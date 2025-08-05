Областной фестиваль спорта пройдет в Дмитровском округе 9 августа

Площадкой проведения спортивного праздника станет парк имени Лямина в Яхроме. «Фестиваль спорта. Победа» объединит всех, кто ценит активный образ жизни, яркие эмоции и дух соревнований.

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа. Праздник начнется с массовой зарядки. Затем состоится турнир по пляжному волейболу, где каждый сможет проявить свое мастерство или поболеть за участников. В парке также проведут разнообразные конкурсы и будет работать фотовыставка, посвященная спортивным достижениям и здоровому образу жизни.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что спортивный фестиваль станет прекрасным шансом совместить приятное с полезным: укрепить здоровье, открыть для себя новые виды активности и убедиться, что здоровый образ жизни может быть простым и увлекательным. «Пусть спорт войдет в привычку и станет неотъемлемой частью каждого дня», — сказал Михаил Шувалов.

А 10 августа в парке проведут специальную программу «Игроландия» для родителей и детей. Она включает веселые состязания, творческие мастер-классы «Чудеса из бумаги» и «Сделано в парке», а также множество других активностей.