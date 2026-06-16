Областной фестиваль спорта инвалидов прошел в Серпухове

На площадке собрались титулованные дартсмены и известные тяжелоатлеты из разных округов Московской области: Серпухова, Егорьевска, Подольска, Коломны, Воскресенска, Видного, Чехова, Наро-Фоминска и Можайска. Они не только демонстрировали свои навыки, но и делились с окружающими энергией и оптимизмом. Торжественную церемонию открытия провела депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова.

Соревнования стали отборочными: лучшие спортсмены получат шанс выступить на всероссийских состязаниях, которые пройдут в сентябре в Сочи. Среди участников также были ветераны боевых действий. Фестиваль показал, что спорт доступен каждому, независимо от физических возможностей.