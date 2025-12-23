Областной фестиваль профессий прошел в Лобне

Ежегодное региональное мероприятие помогает школьникам определиться с будущей профессией. Старшеклассники пообщались с представителями вузов и училищ, в том числе военных, и сами рассказали о разных специальностях.

Мероприятие «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошло в городе в четвертый раз. На него пригласили представителей ведущих учебных заведений и более 200 старшеклассников из Лобни, Дмитрова, Дубны, Пушкино и Мытищ.

«Речь идет прежде всего об осознанности, потому что осознанность выбора профессии — это очень важно. Нужно сделать упор на те предметы, которые вам интересны, и двигаться вперед», — сказала глава городского округа Анна Кротова.