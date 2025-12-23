Областной фестиваль профессий прошел в Лобне
Ежегодное региональное мероприятие помогает школьникам определиться с будущей профессией. Старшеклассники пообщались с представителями вузов и училищ, в том числе военных, и сами рассказали о разных специальностях.
Мероприятие «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошло в городе в четвертый раз. На него пригласили представителей ведущих учебных заведений и более 200 старшеклассников из Лобни, Дмитрова, Дубны, Пушкино и Мытищ.
«Речь идет прежде всего об осознанности, потому что осознанность выбора профессии — это очень важно. Нужно сделать упор на те предметы, которые вам интересны, и двигаться вперед», — сказала глава городского округа Анна Кротова.
Для старшеклассников подготовили насыщенную программу: актеры, спортсмены и участники спецоперации рассказали об особенностях своих специальностей. Особый интерес у многих участников вызвали стенды военных учебных заведений. О специальностях, факультетах и правилах приема рассказал представитель военного комиссариата.
«Мы пытаемся рассказать, что военное образование учит не разбирать и собирать автомат Калашникова, а дает представление о современных технологиях. Армия сейчас сильно перестраивается на режим IT и информации», — сказал представитель военкоматов Химок, Долгопрудного и Лобни, Антон Каширичев.
Ранняя профориентация и поддержка молодых специалистов в регионе помогает молодежи определиться с будущим и выбрать правильные предметы для сдачи экзаменов.