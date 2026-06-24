Областной фестиваль по легкой атлетике прошел в Подольске

Масштабное событие объединило на стадионе спортивного комплекса «Труд» 13 команд из разных муниципалитетов Подмосковья. От Подольска выступили сразу две команды — Подольская и Климовская организации Всероссийского общества инвалидов.

С напутственными словами к спортсменам обратилась заместитель главы городского округа Анжела Студеникина — она подчеркнула важность предстоящего события. Поддержать атлетов также пришли депутаты окружного совета, представители администрации, духовенства, руководители Московской областной организации Всероссийского общества слепых, региональной Федерации спорта слепых и отделения Всероссийского общества глухих. Торжественную церемонию открытия также украсило яркое выступление хореографической школы «Фантазия» Ольги Касаткиной.

Программа соревнований выдалась насыщенной и включала беговые дисциплины, прыжки в длину, толкание ядра, а также специальные заезды на колясках на дистанции 100 метров.

Подобные мероприятия имеют огромное социальное значение: они объединяют людей, дарят веру в свои силы и служат живым напоминанием о том, что спорт — это универсальный язык победы, понятный каждому.