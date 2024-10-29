Областной фестиваль по боевым единоборствам прошел в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулеве состоялся третий фестиваль по смешанным боевым единоборствам на Кубок школы «Витязь». В нем поучаствовало почти 100 спортсменов со всего Подмосковья.

Соревнования посвятили Дню подразделений специального назначения в Вооруженных Силах России. Их цель — объединить профильные клубы Московской области.

На кубок приехали 97 спортсменов от пяти до 16 лет. Судьи оценивали удары, активность, броски во время боя.

Один бой длился две минуты для ребят 11-12 лет, а для тех, кто старше проводили два раунда по две минуты. Поддерживали бойцов тренеры, родственники и друзья.

Победителей и призеров отметили памятными кубками и медалями. Отметим, что фестиваль проходит в Орехово-Зуеве уже в третий раз.

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