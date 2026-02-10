Областной фестиваль патриотической песни пройдет в Балашихе 15 февраля

Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества» пройдет 15 февраля в уультурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. Мероприятие соберет тех, для кого песня — способ рассказать о любви к стране, памяти и уважении к истории.

Участников начнут регистрировать с 9:30, а конкурсные выступления стартуют в 10:30 и продлятся до 18:00. Вход на фестиваль сделают свободным для всех желающих.

На очном этапе конкурса, приуроченного ко Дню защитника Отечества, выступят около 100 солистов, ансамблей и хоров из 25 округов Подмосковья.

На сцену выйдут участники самого разного возраста — от 10 до 65 лет.

Выступления оценит профессиональное жюри. Его возглавит Наталья Ануфриева — декан факультета музыкального искусства МГИК, доктор педагогических наук и профессор. Вместе с ней конкурсантов будут слушать солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Александр Крузе и солист ансамбля ФСБ России, вокальный наставник телепроектов «Голос», «Ну-ка, все вместе» и «Ты супер» Илья Викторов.