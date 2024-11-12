Областной фестиваль народного танца прошел в Шатуре

Конкурс «России яркие узоры» собрал хореографические коллективы из разных городов Московской и Владимирской областей. В Шатуру приехали 19 ансамблей и более 400 участников.

Танцоры разных возрастов и стилей соревновались на сцене спортивно-культурного центра «Рошаль». Зрители увидели множество неповторимых выступлений — от классических народных танцев до современных постановок.

Организатор фестиваля, директор шатурского дома культуры имени Нариманова Елена Хатакова рассказала, что идея создания конкурса, который помогал бы развитию народного танца, родилась давно. Фестиваль был придуман после появления в доме культуры ансамбля «Раздолье». «Мы хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», — поделилась Елена Хатакова.