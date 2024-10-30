Областной фестиваль народного танца прошел в Дмитрове

В центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове прошел открытый фестиваль-конкурс «Князевские встречи». На нем участники со всей Московской области представили хореографические номера в народном стиле.

Участие в фестивале приняли более 1000 человек. На конкурс заявились 65 хореографических коллективов из 24 муниципалитетов. Они представили 87 хореографических постановок.

«Фестиваль-конкурс „Князевские встречи“ — это, в первую очередь, дань таланту замечательного хореографа Александра Степановича Князева, который посвятил свою жизнь и творчество народному танцу. В этом году он отмечает 80-летие. От лица администрации Дмитровского городского округа хочу выразить Александру Степановичу благодарность за то, что он подарил нашим детям радость от танца и любовь к народным традициям, а значит любовь к Родине», — отметила заместитель главы городского округа Дмитров Ирина Костышина.

Конкурсанты выступали в трех номинациях. Это сценический русский народный танец, танцы народов мира и стилизованный русский народный танец.

Награды получили воспитанники группы образцового коллектива «Ансамбль танца „Сюрприз“, хореографических студий „Первоцвет“ и „Мозаика“ „Центра культурного развития „Синьковский“. Также отметили детей из ансамблей „Росинка“ „Дмитровской детской школы искусств“ и „Карусель“ „Центра культурного развития „Синьковский“.

Спецприз за экспериментальный поиск классической выразительности в русском танце получила руководитель театра танца «Дети La Fleur» Екатерина Никитина.

«Поздравляем победителей! Этот праздник танца стал знаменательным и ярким событием не только в культурной жизни Дмитровского округа, но и всего Подмосковья», — сказала исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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