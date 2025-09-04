Областной фестиваль «Маги в парках» прошел в Раменском

Самые настоящие чудеса смогли увидеть жители и гости Раменского на территории «Леон Арены». На фестивале «Маги в парках» начинающие и профессиональные иллюзионисты со всего Подмосковья показали фокусы и творческие номера.

Выступления оценивали братья Илья, Андрей и Сергей Сафроновы. Такие шоу проходят с 23 августа в разных городах Подмосковья. Лучшие фокусники получат возможность разделить сцену с легендарным трио на гала-концерте, который состоится 21 сентября в Красногорске и станет завершающим в этом сезоне.

После ярких дебютов конкурсантов на сцене появились профессиональные фокусники. Братья Сафроновы показали свои лучшие номера: «Распиливание», «Телепорт» и другие.