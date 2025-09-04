Областной фестиваль «Маги в парках» прошел в Раменском
Самые настоящие чудеса смогли увидеть жители и гости Раменского на территории «Леон Арены». На фестивале «Маги в парках» начинающие и профессиональные иллюзионисты со всего Подмосковья показали фокусы и творческие номера.
Выступления оценивали братья Илья, Андрей и Сергей Сафроновы. Такие шоу проходят с 23 августа в разных городах Подмосковья. Лучшие фокусники получат возможность разделить сцену с легендарным трио на гала-концерте, который состоится 21 сентября в Красногорске и станет завершающим в этом сезоне.
После ярких дебютов конкурсантов на сцене появились профессиональные фокусники. Братья Сафроновы показали свои лучшие номера: «Распиливание», «Телепорт» и другие.
«Мы безумно рады, что стали одной из семи площадок, где в этом году проходят впервые фестивали „Маги в парках“. Это очень здорово, что братья Сафроновы поддерживают фокусников со всего Подмосковья и дают возможность реализоваться на большой публике и показать свои таланты. Для наших жителей и гостей это был совершенно новый формат, который еще не использовался в парке», — рассказала заведующая событийным отделом дирекции парков Раменского округа Виктория Александрова.
Фестиваль прошел под художественным руководством братьев Сафроновых. Звездные маги признались, что проведение таких мероприятий было их давней мечтой.
«Идея возникла много лет назад, когда мы столкнулись с огромным количеством талантливых ребят, который ищут возможность выйти на большую сцену. И благодаря Мособлпарку, благодаря администрациям города, мы устроили вот такой вот фестиваль. Это праздник не только для жителей Подмосковья, не только для наших конкурсантов, но и для нас в первую очередь, потому что этот фестиваль — наша давняя мечта», — поделился Сергей Сафронов.