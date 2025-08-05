Областной фестиваль «Культурный код Подмосковья» прошел в Орехово-Зуеве

Масштабное мероприятие состоялось в минувшие выходные в 85 парках региона. В парке 30-летия Победы собрались жители и гости Орехово-Зуевского округа.

Участники фестиваля узнали о самобытности региона, прославленных земляках, культурных ценностях и обычаях. Орехово-Зуевский городской округ известен своей текстильной промышленностью. Почти в каждой семье муниципалитета кто-то работал на текстильных, прядильных или швейных предприятиях. Это культурное наследие объединяет всех, кто здесь живет.

Среди знаменитых текстильных династий округа: Морозовы в Орехово-Зуеве, Зимины в Дрезне, Смирновы в Ликино-Дулеве и Балашовы в Куровском.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, всего мероприятие «Культурный код Подмосковья» посетило более 30 тысяч человек. Для них организовали тематические фотовыставки и концертные программы, квесты и поэтические выступления, а также экскурсии «Путешествие в прошлое и настоящее».