Областной фестиваль ко Дню народного единства пройдет в Химках 1 ноября

В Химках 1 ноября состоится областной фестиваль «Мы едины». Посвященное Дню народного единства мероприятие состоится по адресу: улица Ленинградская, дом № 18 А в 13:00.

Гостей ожидает красочный парад национальных костюмов, гастрономический тур с дегустацией блюд народной кухни, захватывающие выступления талантливых коллективов и выставка декоративно-прикладного искусства.

В фестивале примут участие представители клуба «Активное долголетие» из восьми городских округов Подмосковья. В результате жеребьевки Химки в этом году представит обычаи и культуру татарского народа. Долголеты готовились к фестивалю несколько месяцев. Они шили костюмы, изучали национальные традиции и рецепты блюд. Каждый участник представит свой народ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.