Областной фестиваль ко Дню физкультурника пройдет в Подольске 9 августа

В субботу 9 августа в парке имени Талалихина состоится областное мероприятие «Физкультпарк». В этот день будет работать анимация, тематические фотозоны, проведут любительские турниры по разным видам спорта, показательные выступления, конкурсы рисунков. Гостей ждут встречи с известными спортсменами.

Начало всех активностей в 12:00.

В воскресенье в 15:00 начнется бесплатная регистрация на традиционный забег на дистанции 1 километр. Ожидается около одной тысячи человек на забеге, все получат памятные медали и возможность участия в лотерее с главным призом электросамокатом. В 16:00 стартует забег.

С 17:00 до 18:30 проведут четыре блока розыгрыша более 40 призов.

В 17:00 начнут работать более 20 локаций, на которых пригласят всех гостей фестиваля. Все участники спортивных мероприятиях получит памятные браслеты.

В 19:00 — праздничный концерт, на котором прозвучат хиты поп-музыки в исполнении яркой кавер-группы «Юность».