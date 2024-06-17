Областной фестиваль исторического бального танца проведут в Лобне 21 июня

Фото: Администрация г.о. Лобня

Танцевальные коллективы клубов «Активное долголетие» из десяти муниципалитетов Подмосковья поучаствуют в фестивале в ДК «Чайка» в Лобне.

Фестиваль призван развивать и делать популярным танцы среди лиц старшего поколения, а также приобщать участников к историческому наследию. Уже определен дресс-код мероприятия. Женщин будут ждать в вечерних платьях, а мужчин с белым верхом, черным низом или в строгом костюме. Обозначены и ограничения по возрасту участников — 55+ лет для женщин и 60+ лет для мужчин.

Дата и время проведения — 21 июня в 11:00. Место — дворец культуры «Чайка» на улице Дружбы, 3. Бальный фестиваль имеет статус областного.

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