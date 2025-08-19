Областной фестиваль иллюзионного искусства начнется в Подмосковье 23 августа

Первые выступления в рамках фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдут в Подмосковье 23 и 24 августа. Художественными руководителями выступят братья Сафроновы.

Открытие фестиваля пройдет в субботу в 19:00 в парке имени В. Талалихина в Подольске. На следующий день в это же время представление состоится в парке «Набережная имени Д. И. Менделеева» в Дубне.

В конкурсной программе заявлены как начинающие, так и профессиональные иллюзионисты со всего Подмосковья, которые поборются за звание лучших.

Сергей, Андрей и Илья Сафроновы не только будут оценивать номера, но и сами выйдут на сцену.

Завершится фестиваль гала-концертом 21 сентября на набережной Павшинской поймы в Красногорске.

Победители смогут принять участие в представлении братьев Сафроновых.