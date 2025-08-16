Областной фестиваль «Играй, гармонь» прошел в поселке Пролетарский в Серпухове

В Серпухове в Доме культуры «Лира» прошел VIII региональный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь — звени, частушка». В нем приняли участие музыканты из Московской и Калужской областей, Мордовии и Москвы.

На сцене выступили как опытные музыканты, так и молодые таланты. Они исполнили композиции в различных жанрах — от проникновенных мелодий до задорных частушек. Жюри оценивало мастерство, сценический образ и соответствие народным традициям.

Организаторы и участники отметили, что подобные мероприятия важны для сохранения культурного наследия и укрепления межрегиональных связей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.