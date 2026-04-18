Областной фестиваль хоровой музыки пройдет в Химках

В Химках пройдет Московский областной фестиваль-конкурс хоровой музыки имени Г. А. Струве «Встреча друзей». На сцене учебно-творческого центра МГИК выступят детские академические хоры и вокальные ансамбли.

Зрителей ждут выступления лучших юных хоровых коллективов Московской области, атмосфера творчества и вдохновения, а также живое звучание без фонограмм. Фестиваль-конкурс — это площадка для обмена опытом между коллективами и педагогами и возможность для юных талантов заявить о себе.

Мероприятие состоится 19 апреля в 10:00 по адресу: учебно-творческий центр МГИК (микрорайон Левобережный, улица Библиотечная, дом 9). Вход свободный.

Фестиваль-конкурс учрежден Министерством культуры Московской области в 2012 году и проводится один раз в два года для учащихся учреждений дополнительного образования детей Московской области.