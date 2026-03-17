Областной фестиваль ГТО прошел в Подольске
Региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Подмосковья прошел 14 марта в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье». Соревнования собрали победителей муниципальных отборочных туров из 21 города региона.
Состязания начались с приветственного слова председателя комитета по физической культуре и спорту Подольска Артема Цепелева. «В 2025 году в нашем городском округе порядка 2 тысяч человек получили знаки отличия „Готов к труду и обороне“. Планируем и дальше развиваться и достигать новых результатов», — отметил он.
Каждую команду представляли четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Им предстояло пройти несколько испытаний: стрельбу из электронного оружия, рывок гири (16 килограммов), наклон вперед, упражнение на пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также подтягивания на высокой перекладине.
Среди представителей Подольска был Станислав Мальцев, ставший полуфиналистом шоу «Супер-ниндзя» в 2017 году. «В последнее время более редко, но, тем не менее, поддерживаю этот вид активности, потому что в здоровом теле — здоровый дух, нужно себя держать в тонусе. Помимо ГТО, я больше бегаю, но и силовым упражнениям стараюсь тоже уделять время», — рассказал участник команды Подольска.
Победители регионального этапа будут представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях среди трудовых коллективов.