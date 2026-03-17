Областной фестиваль ГТО прошел в Подольске

Состязания начались с приветственного слова председателя комитета по физической культуре и спорту Подольска Артема Цепелева. «В 2025 году в нашем городском округе порядка 2 тысяч человек получили знаки отличия „Готов к труду и обороне“. Планируем и дальше развиваться и достигать новых результатов», — отметил он.

Каждую команду представляли четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Им предстояло пройти несколько испытаний: стрельбу из электронного оружия, рывок гири (16 килограммов), наклон вперед, упражнение на пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также подтягивания на высокой перекладине.