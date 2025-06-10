Областной фестиваль духовых оркестров «Кубок Московии» пройдет в Истре 13 июня

Областной фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии» пройдет в Истре 13 июня. Он объединит 18 коллективов и пять ансамблей мажореток-барабанщиц.

Проект направлен на популяризацию духовой музыки. Как отметили в Минкультуры Подмосковья, фестиваль приурочили к празднованию Дня Победы и Дня России.

«Кубок Московии» был основан в 1991 году заслуженным работником культуры России Романом Олексюком. За это время фестиваль привлек артистов из Москвы, Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Белгородской и Калужской областей, Республики Тыва, Беларуси. Неотъемлемой частью мероприятия остаются коллективы мажореток-барабанщиц.

В этом году на сцену выйдут 18 оркестров и пять ансамблей. Музыканты пройдут по улицам Истры, выступят на площади Дружбы МЦ «Мир» и летней сцене детской школы искусств «Вдохновение».