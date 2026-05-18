Областной фестиваль детского творчества прошел в Наро-Фоминске

Московский областной открытый фестиваль «Солнечный круг» состоялся в Наро-Фоминске уже в 12-й раз. В конкурсе приняло участие более 400 талантливых детей из 36 муниципальных образований Подмосковья.

Конкурсанты соревновались в хореографии, художественном и исполнительском искусстве. Каждое выступление стало отдельной творческой историей — со своим настроением, характером и эмоциями. Всего в программе фестиваля было представлено пять номинаций.

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого вошли признанные мастера искусств и педагоги. Результаты будут опубликованы 20 мая на сайте детской школы искусств «Гармония».

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина отметила, что фестиваль «Солнечный круг» позволяет юным артистам, музыкантам и художникам в полной мере раскрыть свое мастерство. «Мы рады, что Наро-Фоминск — город притяжения талантов со всего Подмосковья», — сказала она.