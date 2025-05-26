Областной фестиваль «Активное долголетие» прошел в Павловском Посаде

В парках Павловского Посада прошло множество мероприятий за неделю. Организаторы подготовили два крупных фестиваля: «Активное долголетие» в городском парке и Марафон скандинавской ходьбы в парке «Меленки».

В парке «Дубрава» посадили рассаду, а в городском парке — многолетние цветы. Вскоре здесь вырастут гортензии, пионы и мини-спиреи. Парковый огород пополнился привычными культурами — тыквой, кукурузой, кабачками и подсолнухами.

В городском парке в понедельник прошел танцевальный мастер-класс по зумбе, во вторник — спортивная разминка, а в среду организовали программу «Зумба голд» для представителей старшего поколения. В четверг провели мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры, а в субботу перед гостями выступили цирковой коллектив «Пилигрим» и творческие коллективы культурно-досугового центра. Посетители также познакомились с постояльцами приюта «Веста» и погуляли с ними. В этот день работала кулинарная точка от арт-студии «Миг радости».

В парке «Дубрава» в течение недели проходили встречи на «Большой сцене», занятия йогой по вторникам и пятницам, творческие мастер-классы. В воскресенье гости поучаствовали в «Мастерской рукоделия» и послушали ретро-хиты в исполнении Елены Ларькиной.

Таким образом, минувшая неделя подарила гостям парков множество впечатлений, новых встреч, хорошего настроения и вдохновения.