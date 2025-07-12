Областной фестиваль адаптивного спорта прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове во второй раз состоялся Областной спортивный фестиваль «Фитнес день». Он объединил людей с ограниченными возможностями здоровья из Чехова, Электростали, Климовска, Пущина, Подольска, Серпухова.

Депутат Московской областной думы, руководитель Серпуховского отделения Московской областной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета депутатов Федор Чудинов выступили перед собравшимися с приветственным словом.

Мероприятие началось с энергичной разминки и флешмоба, который провели члены клуба «Активное долголетие». Участники состязались в таких дисциплинах, как скандинавская ходьба, бочча, дартс, пинг-понг, броски в баскетбольное кольцо, джаколло, кольбуто и корнхолл. Для гостей фестиваля провели мастер-классы, подготовили интерактивную фотозону и концертно-развлекательную программу «Открытый микрофон».

Отметим, что организовали мероприятие физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности», учреждения спорта, партнеры и волонтерские объединения.