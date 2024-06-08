Областной этап всероссийского семейного фестиваля инвестиций прошел в Звенигороде

Региональный отборочный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел в Звенигородском финансово-экономическом колледже 8 июня. Гости узнали, как накопить деньги на отдых, покупку дачи, а также как правильно распоряжаться семейным бюджетом.

Первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова отметила, что из-за большого выбора финансовых инструментов в современном мире многие теряются и не всегда могут правильно подобрать самый оптимальный вариант для эффективного достижения своих целей.

В Фестивале приняли участие 12 семей, для которых провели специальные тематические мастер-классы, интерактивную игру и квест. На каждой локации конкурсанты общались с экспертами и узнавали что-то новое. За прохождение каждого этапа игры команды зарабатывали баллы.

Диплом первой степени получила семья Перфильевых — она представит Московскую область на федеральном уровне конкурса, второе место заняли Поздняковы, а третье досталось Ивановым.

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