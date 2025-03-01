Областной этап всероссийского конкурса профмастерства прошел в Шатуре

Уже в третий раз энерготехникум в Шатуре становится площадкой для проведения регионального этапа конкурса всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». В нем поучаствовали шесть студентов из местного техникума и Щелковского колледжа.

Участники продемонстрировали знания и навыки по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Они должны были проверить и наладить спецоборудование, проанализировать осциллограмму и оказать первую помощь пострадавшему от удара током.

Качество выполнения заданий оценивали эксперты из энерготехникума и колледжа из Щелкова, а также представитель работодателя — Шатурской ГРЭС. Победителя освободят от демонстрационного экзамена, а лучшие студенты получат путевку на национальный этап чемпионата.

Отметим, что всероссийское чемпионатное движение включает в себя мероприятия чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Их проводят в рамках федерального проекта «Профессионалитет».