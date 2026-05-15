Областной этап Президентских спортивных игр прошел в Коломне

Соревнования проходили одновременно на двух площадках. В спортивном зале был слышен стук баскетбольного мяча, а на стадионе разворачивалась борьба между спринтерами.

Стандартный баскетбол в программе игр заменили на стритбол — более компактный формат, для которого проще собрать команду и организовать соревнования между школьными сборными. В легкоатлетическом сегменте школьники состязались на 60-метровке, а также на дистанциях 600 метров для девочек и 800 — для мальчиков. Со стороны такие соревнования могут показаться обычной школьной спартакиадой. Но сами участники признаются, что подготовка к ним занимает не одну неделю, и конкуренция здесь действительно чувствуется.