Областной этап Президентских спортивных игр прошел в Коломне
Отборочный региональный этап Президентских спортивных игр состоялся в Озерах. На старт популярных среди школьников состязаний вышли команды из 11 муниципалитетов Подмосковья.
Соревнования проходили одновременно на двух площадках. В спортивном зале был слышен стук баскетбольного мяча, а на стадионе разворачивалась борьба между спринтерами.
Стандартный баскетбол в программе игр заменили на стритбол — более компактный формат, для которого проще собрать команду и организовать соревнования между школьными сборными. В легкоатлетическом сегменте школьники состязались на 60-метровке, а также на дистанциях 600 метров для девочек и 800 — для мальчиков. Со стороны такие соревнования могут показаться обычной школьной спартакиадой. Но сами участники признаются, что подготовка к ним занимает не одну неделю, и конкуренция здесь действительно чувствуется.
Для многих команд зональный этап — уже не просто участие ради опыта. Школьники приезжают с конкретной целью: попасть в число лучших и продолжить борьбу в финале. Поэтому и настрой у ребят максимально серьезный.
Сильнейшей командой на региональном этапе была признана сборная Песковской школы. Именно она представит городской округ Коломна в финале, который состоится в Щелкове 25 и 27 мая.