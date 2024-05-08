Областной этап фестиваля «Студенческая весна» прошел в Мытищах | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 19:01 Областной этап фестиваля «Студенческая весна» прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360 в

Региональный этап фестиваля «Студенческая весна» прошел в Государственном университете просвещения в Мытищах. На суд жюри участники подготовили 226 конкурсных работ.

В течение четырех дней 28 высших и средних специальных учебных заведений представляли свои способности в девяти категориях, включая «Вокал», «Инструментальное исполнение», «Оригинальный жанр», «Мода» и другие.

Реклама

Председатель «Российского союза молодежи» городского округа Жуковский, Юлия Карабаева, рассказала, что в рамках направления арт-медиа видео участникам предоставляются индивидуальные задания, результаты которых они демонстрируют в своих социальных сетях и отправляют на проверку.

Отметим, региональный этап одного из крупнейших студенческих конкурсов проводится в Подмосковье уже в 29-й раз и продолжает набирать популярность. По результатам конкурса две студенческие делегации отправятся на федеральный этап фестиваля, который пройдет в Саратове и Ставрополе в конце мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».