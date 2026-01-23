Областной этап Единой школьной лиги Подмосковья пройдет в марте и апреле. Матчи проведут по четырем видам спорта, в них поучаствуют 50 тысяч человек.

Как рассказали в областном Минспорте, матчи будут проходить в несколько этапов. Сначала школьники сразятся в отборочном туре. Первый дивизион представят команды Химок, Солнечногорска, Истры, Дмитрова, Талдома, Шаховской, Дубны, Лобни, Долгопрудного, Лотошина, Мытищ, Королева и Клина.

Во втором будут соревноваться ребята из Можайска, Наро-Фоминска, Одинцова, Молодежного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Красногорска, домодедова и Ступина.

Третий дивизион соберет команды Балашихи, Орехово-Зуева, Щелкова, Фрязина, Электростали, Богородского округа, Пушкино, Лосино-Петровского, Павловского Посада, Сергиева Посада, Черноголовки и Звездного Городка. В четвертом будут участвовать школьники из Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарина, Луховиц, Ленинского округа, Шатуры, Воскресенска и Реутова.

Победители пройдут в «Финал четырех».

Всего в рамках лиги пройдут более 15 тысяч соревнований, в которых поучаствуют 50 тысяч ребят.

Мероприятие состоится в рамках федеральной программы «Спорт России».