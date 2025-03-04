Областной этап чемпионата по профмастерству прошел в Серпухове

Этап конкурса «Профессионалы» Московской области завершился в Губернском колледже в Серпухове. На нем участники состязались в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров».
В основной возрастной категории победителем стала Полина Полякова из Губернского колледжа. Второе место присудили студентке колледжа из Электростали Юлии Грабко. Бронза досталась также представительнице Серпухова Наталье Воробьевой.
Также прошли соревнования участников в компетенции «Дошкольное воспитание». Они состоялись в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве.
Лучшей оказалась Вероника Руденко из Губернского колледжа. Серебряным призером стала Полина Даулетова из Государственного гуманитарно-технологического университета. Третье место завоевала Карина Ионова из Государственного социально-гуманитарного университета.
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