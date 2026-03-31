Областной детский конкурс талантов прошел в Наро-Фоминске

В Люберцах прошел Московский областной конкурс детского и юношеского творчества, собравший сотни юных талантов. В этом году участие в нем приняли 304 конкурсанта из 31 города Подмосковья.

Конкурс состоялся 28 марта в хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Для многих участников он уже стал традиционным — впервые конкурс прошел здесь почти тридцать лет назад, в 1997 году.

В фойе школы в этот день царила творческая атмосфера: юные музыканты настраивали инструменты, вокалисты распевались, а художественные работы ожидали оценки жюри. Для кого-то участие стало привычным опытом, а кто-то приехал впервые, чтобы показать свои способности и творческие достижения. 🎨🎶

Конкурсанты — воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ Подмосковья. Они представили свои выступления и работы в различных творческих направлениях.

«Мы хотим, чтобы ребята приобщались к лучшим образцам русской и зарубежной классики, чтобы видели, куда расти. И чтобы талантливые дети, их педагоги и концертмейстеры не оставались незамеченными. Этот конкурс — хорошая возможность заявить о себе», — отметил председатель жюри Юрий Диденко, доцент Московской консерватории имени Чайковского и лауреат международных конкурсов.

Пианисты, баянисты, вокалисты и художники представили свои лучшие номера и творческие работы. Как признаются участники, конкурс помогает им раскрыть свои способности и сделать новый шаг в творческом развитии.