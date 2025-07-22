Областной чемпионат по воздушно-силовой атлетике прошел в Подольске

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Соревнования Московской области по воркауту состоялись в спортивном комплексе «Труд» в Подольске. Участниками стали 40 человек из разных муниципалитетов региона.

К примеру, одним из участников команды Подольска стал 22-летний Илья Козлов. Юноша более 10 лет самостоятельно занимается воркаутом. За его плечами — не одна победа.

На площадке шесть снарядов, где ребята показали динамические и статические элементы. На выполнение давалась одна минута 45 секунд.

За победу поборолись не только юноши, но и девушки. Спортсменки показали достойные результаты.

Победители получили награды. Впереди их ждет активная подготовка и борьба за выход в состав сборной Московской области.

Напомним, что в Подольске уже пять лет работает школа паркура и воркаута. Ее воспитанники регулярно принимают участие в состязаниях разного уровня.

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