Областной чемпионат по воздушно-силовой атлетике прошел в Подольске

Соревнования Московской области по воркауту состоялись в спортивном комплексе «Труд» в Подольске. Участниками стали 40 человек из разных муниципалитетов региона.

К примеру, одним из участников команды Подольска стал 22-летний Илья Козлов. Юноша более 10 лет самостоятельно занимается воркаутом. За его плечами — не одна победа.

На площадке шесть снарядов, где ребята показали динамические и статические элементы. На выполнение давалась одна минута 45 секунд.

За победу поборолись не только юноши, но и девушки. Спортсменки показали достойные результаты.

Победители получили награды. Впереди их ждет активная подготовка и борьба за выход в состав сборной Московской области.