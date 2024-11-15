Областной чемпионат по спортивной гимнастике начался в Наро-Фоминске

Чемпионат собрал более 200 гимнастов из разных муниципалитетов Подмосковья. Яркое и эмоциональное спортивное шоу жители и гости Наро-Фоминска смогут увидеть до 16 ноября.

Церемонию открытия турнира посетили президент Федерации спортивной гимнастики Подмосковья Александр Тишков, заместитель главы округа Андрей Михайлов, директор спорткомплекса «Трудовые резервы» Павел Шеватурин и другие почетные гости. Возглавила судейскую бригаду соревнований главный тренер Центрального федерального округа Наталья Павлова, наставник призера Олимпийских игр Анны Павловой.

Легендарный спортивный комплекс «Трудовые резервы» был открыт в 1975 году. В его стенах выросли десятки мастеров спорта. В 2022 году сооружение было модернизировано. Теперь комплекс оснащен самым современным оборудованием для спортивной и художественной гимнастики.

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