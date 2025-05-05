Областной чемпионат по плаванию «Кубок Евгения Рылова» прошел в Видном

В детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошел областной чемпионат по плаванию «Кубок Евгения Рылова». По итогам соревнований в общекомандном зачете с наибольшим количеством баллов победу одержала команда Ленинского городского округа.

Директор центра «Дельфин» Гульнара Романадзе выразила благодарность судьям за профессионализм и оперативность, отметив слаженную работу всего коллектива учреждения. Она подчеркнула важную роль поддержки болельщиков, родителей и юных поклонников плавания, которая создала особую атмосферу и стала дополнительным стимулом для спортсменов. Присутствие знаменитого двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова вдохновило участников и стало значимым событием для развития молодых талантов.

В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из различных городов Московской области, включая Видное, Развилку, Краснознаменск, Дзержинский, Дмитров, Бронницы, Черноголовку, Воскресенск, Раменское, Одинцово, Серпухов и Домодедово. Шесть участников получили специальные награды от Евгения Рылова.

«Наслаждайтесь моментом, верьте в себя. Ваши удачи и неудачи одинаково важны в плавании, в развитии, в жизни. Пока вы молоды, не придавайте большого значения проигрышу, а делайте выводы, учитесь на ошибках, которые можно исправить, чтобы одержать победу в дальнейшем», — подчеркнул Евгений Рылов.