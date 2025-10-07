Областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Раменском

Московская областная дума совместно с региональным отделением «Движения первых» провела в Раменском областной чемпионат в честь Дня Московской области. Отдельная тема была посвящена Победе в Великой Отечественной войне, 80-летний юбилей которой отмечается в этом году.

Сильнейшие команды школьников, которые стали победителями муниципальных этапов соревнований, собрались в спорткомплексе «Борисоглебский». За звание лучших боролись более 300 участников.

Чемпионат «Мое Подмосковье» включал вопросы о памятных датах и праздниках, а также о муниципальных образованиях региона. Вопросы были разделены на категории, чтобы дети могли узнать больше о Московской области, ее истории и достижениях. В этом году помимо традиционной игры введены новые вопросы в формате квиза и добавлены 80 вопросов.

Игра проходила в традиционной форме: участники бросали кубики, ходили фишками, отвечали на вопросы разных категорий. Побеждал тот, кто набирал больше баллов.

Победу в итоге одержала команда из Электростали, серебряную награду выиграли ребята из Каширы, а третье место у Орехово-Зуева. Призеры спецноминации «80-летие Великой Победы» — учащиеся из Щелково, а «Культура малой родины» — Реутов.