Областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Раменском

В Раменском в спорткомплексе «Борисоглебский» прошел областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Второй по счету турнир собрал школьников со всего региона и отличался расширенной интерактивной программой: видеопосланиями, музыкальными заданиями и новыми блоками вопросов.

Организаторы усложнили формат: к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили отдельный блок заданий и спецноминацию. Отборочные этапы охватили около девяти тысяч школьников, в финал вышли 52 лучшие команды — почти вдвое больше участников, чем в прошлом году. Турнир состоял из шести этапов: в основном принимали участие учащиеся 7–9 классов, интересующиеся краеведением.

Депутат Мособлдумы и председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что игру задумали как возможность познакомить всех жителей с городами и историей Подмосковья. Чтобы формировалось понимание, что Шатура, Серебряные Пруды, Сергиев Посад и другие — это общая история.

Пока команды соревновались, для сопровождающих и гостей организовали экскурсии, фойе спорткомплекса превратилось в зону настольных игр, прошла программа от «Движения первых», а на втором этаже работал мастер‑класс по гжельской росписи.