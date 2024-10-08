Областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Истре

Первый чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Мероприятие приурочено к 95-летию Московской области.

Эта игра разработана Мособлдумой в год тридцатилетия подмосковного парламента. Игроки, перемещаясь по игровому полю, взаимодействуют с вопросами и заданиями, связанными с историей и культурными особенностями региона, что позволяет им узнать много нового о Подмосковье.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что игру передали в школы, колледжи и молодежные центры с целью заинтересовать молодежь в изучении родного края.

Первый муниципальный этап прошел в Электростали. Самединова подчеркнула, что библиотечная система округа разработала механизмы проведения и организовала чемпионат для всех колледжей и школ города, что является важной задачей, так как настольную игру сложно адаптировать под формат командного квиза.

Электросталь успешно провела первый этап, что дало возможность наработать интересные форматы и подходы. Участники с энтузиазмом изучали вопросы и проявляли азарт в игре, что вдохновило организаторов на проведение областного чемпионата.

Муниципальные этапы состоялись в различных городских округах Подмосковья, что позволило более 30 командам и около 200 участникам выйти в финал.

Первое место завоевала МБОУ СОШ № 15 им. Б. Н. Флерова из Королева, второе — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада, а третье место досталось МОУ «Гимназия № 1» из Воскресенска.

Победителям вручили спилс-карты Московской области, и ни один участник не уехал с пустыми руками — все получили памятные подарки. Линара Самединова выразила надежду на то, что чемпионат станет ежегодным мероприятием в будущем.

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