Областной чемпионат по кроссу прошел в Чехове
Традиционные октябрьские соревнования по кроссу состоялись в Чехове. В них поучаствовали спортсмены из разных муниципалитетов Подмосковья.
Уже 16-й чемпионат прошел в парке возле дворца культуры «Дружба». Спортсмены соревновались на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров.
Всего на старт вышли более 250 участников разных возрастов. Побороться за первое место могли как профессионалы, так и любители.
Победителям вручили кубки и медали.
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