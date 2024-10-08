Областной чемпионат по кроссу прошел в Чехове

Традиционные октябрьские соревнования по кроссу состоялись в Чехове. В них поучаствовали спортсмены из разных муниципалитетов Подмосковья.

Уже 16-й чемпионат прошел в парке возле дворца культуры «Дружба». Спортсмены соревновались на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров.

Всего на старт вышли более 250 участников разных возрастов. Побороться за первое место могли как профессионалы, так и любители.