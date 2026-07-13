́Областной чемпионат по голболу среди спортсменов с ОВЗ прошел в Раменском

Мероприятие состоялось в спорткомплексе «Борисоглебский». Участие принимали команды из Королева, Мытищ, Подольска и Дзержинского.

Мужские и женские коллективы из Подмосковья боролись за медали в паралимпийском виде спорта — голболе. Суть игры заключается в том, чтобы забросить мяч в ворота. Вес снаряда — больше одного килограмма, внутри он оснащен специальными колокольчиками.

«Это командный вид спорта, в этой игре ребятам приходится понимать и слышать друг друга, опираясь только на слух, потому что на всех надеты светонепроницаемые очки», — рассказал главный судья соревнований Дмитрий Шипилов.

Каждая команда провела по четыре матча из двух таймов по 12 минут. Помимо команд из Мытищ, Королева, Дзержинского и Подольска, в соревнованиях приняли участие две юношеские сборные Московской области.

Турнир подготовил спортсменов к будущему чемпионату России, который пройдет в спорткомплексе «Борисоглебский» с 11 по 19 июля.