Областной чемпионат по гиревому спорту прошел в Видном

Спортсмены из Ленинского округа успешно выступили на чемпионате и первенстве Московской области по гиревому спорту. Мероприятие прошло на базе Видновского художественно-технического лицея.

Около 100 спортсменов разных возрастов приняли участие в соревнованиях. Атлеты из Ленинского округа завоевали призовые места в различных весовых категориях, сообщили в пресс-служба муниципалитета.

«В этом году наш округ впервые принимает Московскую область. Мы очень рады расширению спортивных возможностей и тому, что все больше людей могут заниматься различными видами спорта, включая гиревой. Наши спортсмены демонстрируют высокий уровень спортивной подготовки во всех спортивных направлениях, в том числе и в гиревом спорте», — сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского округа Ольги Перминовой.

География соревнований обширная. В Ленинский округ приехали спортсмены из Коломны, Подольска, Москвы, Орехово-Зуева, Ступина, Раменского, Внукова, Чувашии и Владимира. Самому младшему из них исполнилось 6 лет, а старшему — 65.

Из Ленинского округа отличились Денис Булгаков, который победил в весовой категории 95 килограммов. Алексей Витков стал лучшим в категории 85 килограммов, а двенадцатилетняя Ольга Усс заняла второе место среди женщин в категории 63 килограмма.

«Это не так опасно, как кажется со стороны, если знать основы. Я начинала жонглировать с шести килограмм, затем постепенно набирала форму, росла и уже сейчас перешла на восемь», — поделилась одна из участниц соревнований.

Все победители и призеры были награждены медалями и дипломами.