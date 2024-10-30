Областной чемпионат по армрестлингу для детей с ОВЗ прошел в Подольске

Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата поучаствовали в соревнованиях по армрестлингу в Подольске. Победителя определяли по олимпийской системе.

Чемпионат Московской области по армрестлингу собрал спортсменов из Москвы, Чехова, Дмитрова, Луховиц и Протвина. За первое место поборолись семь команд.

Ребята выступили по возрастным и весовым категориям. Организаторы фиксовали одну руку к ручке борцовского станка, чтобы спортсмен мог бороться и не нарушать правила.

Лучших выявили по олимпийской системе. Спортсмен, который получал два поражения на каждую руку, выбывал.

Отметим, что в этом году в соревнованиях участвовало много новичков. Состязания планируют провести и в следующем году.

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