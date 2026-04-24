Областной чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ начался в Красногорске

Региональный этап XII национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в образовательном центре «Созвездие». За звание победителей борются 150 талантливых конкурсантов в возрасте от 14 лет.

В Красногорске для участников организованы площадки по нескольким компетенциям: от парикмахерского искусства до лозоплетения и вокала. Мастерство участников оценивает компетентное жюри. Чтобы показать себя, конкурсантам необходимы не только профессиональные навыки, но и характер.

Ребятам, которые борются за победу в компетенции «лозоплетение», нужно изготовить пасхальную корзинку. И хотя на выполнение задания отведено не более трех часов, время — не главный критерий. Эксперты считают, что куда важнее подойти к работе со всей душой и оригинальностью исполнения.