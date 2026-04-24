Областной чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ начался в Красногорске
Региональный этап XII национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в образовательном центре «Созвездие». За звание победителей борются 150 талантливых конкурсантов в возрасте от 14 лет.
В Красногорске для участников организованы площадки по нескольким компетенциям: от парикмахерского искусства до лозоплетения и вокала. Мастерство участников оценивает компетентное жюри. Чтобы показать себя, конкурсантам необходимы не только профессиональные навыки, но и характер.
Ребятам, которые борются за победу в компетенции «лозоплетение», нужно изготовить пасхальную корзинку. И хотя на выполнение задания отведено не более трех часов, время — не главный критерий. Эксперты считают, что куда важнее подойти к работе со всей душой и оригинальностью исполнения.
«Самое главное — это эстетика, конечный результат. Чтобы это было красиво, определенные параметры должны быть. Высота, размер — это все учитывается», — пояснила главный эксперт по компетенции «Лозоплетение» XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс» Юлия Виниченко.
Жюри еще предстоит выбрать победителей, которым выпадет уникальный шанс представлять сборную Московской области на национальном чемпионате в декабре.