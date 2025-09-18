Областной арт-фестиваль прошел в Балашихе

17 сентября во Дворце культуры «Балашиха» прошел областной арт-фестиваль «Золотое творчество. Осень — художник вдохновения», который собрал 250 участников из 16 городов Московской области. Это масштабное культурное событие объединило творческие коллективы и индивидуальных мастеров, продемонстрировав богатство и разнообразие художеальных направлений региона.

Фестиваль состоял из двух основных этапов — выставочной и концертной программы. Гости мероприятия смогли посетить разнообразные творческие мастер-классы, ознакомиться с выставкой живописи, декоративно-прикладного искусства и флористических композиций. Особое внимание привлекли работы, выполненные участниками из разных муниципалитетов региона.

«К нам приехали творческие коллективы долголетов из 16 городов Подмосковья. Это гости из Каширы, Шатуры, Люберец, Егорьевска, Коломны и других муниципалитетов, которые продемонстрировали свои способности и творческие работы», — рассказала директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» Ольга Садилова.

Во Дворце культуры были организованы фотозона, интерактивная площадка и ярмарка изделий ручной работы, что позволило гостям не только насладиться искусством, но и приобрести уникальные сувениры, созданные местными мастерами.

Завершился фестиваль ярким концертом, где выступили коллективы и участники программы «Активное долголетие». Это мероприятие стало не только площадкой для творческой самореализации, но и местом общения, обмена опытом и вдохновения для всех участников.