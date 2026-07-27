Областное спортивное мероприятие прошло в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске прошло общеобластное спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк», собравшее любителей активного образа жизни всех возрастов. Зарядку для жителей провел инструктор Владимир Васильев.

Самыми активными были участники клуба «Активное долголетие» — более 30 человек. Одна из них, Валентина Фисун, занимается в проекте уже три года и регулярно принимает участие в городских мероприятиях.

«Мы постоянно участвуем в городских мероприятиях, общаемся, знакомимся», — поделилась она.

В рамках акции для гостей работала фотовыставка «Спортивная летопись: Подольск и Олимпиада-80», где можно было увидеть архивные снимки, посвященные спортивной истории города. Помимо этого организаторы провели занятие по скандинавской ходьбе, воркаут и детскую анимационную программу с подвижными играми.

Участниками «Активного долголетия» могут стать женщины в возрасте от 55 лет, мужчины старше 60 лет.