Областное совещание по развитию лесного хозяйства прошло в Можайске

Стратегическая сессия состоялась 30 января на базе культурно-досугового центра в Можайске и объединила представителей отрасли. Участники под руководством председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексея Ларькина подвели итоги 2025 года и запланировали задачи на ближайшее будущее.

Перед началом рабочего совещания состоялся выездной осмотр ключевых лесных объектов на территории Можайского округа: работ по проходной рубке в Порецком имении и прочистке в Глазовском лесничестве.

Алексей Ларькин в своем докладе сообщил, что зарплата в отрасли за гол выросла на 36,7%. Генеральный директор «Мособллеса» Сергей Савостин представил план цифровой трансформации компании. В число семи ключевых проектов 2026 года вошли запуск онлайн-сервисов для работы с населением, полное внедрение системы «Битрикс24» для управления, автоматизация учета лесных культур и применение беспилотников для патрулирования и оценки состояния лесов,

Центральным событием сессии стал интерактивный тренинг, построенный на известном методе управления идеями «Шесть шляп мышления». Участники в группах работали над реальными проектами, последовательно проходя этапы от формулировки целей до оценки преимуществ и потенциальных рисков. Завершилось мероприятие подведением итогов.