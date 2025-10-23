Областное родительское собрание по детской безопасности прошло в Пушкино

В Пушкинском образовательном комплексе № 11 собралось более 400 родителей и педагогов со всего городского округа. Основной целью собрания стало обсуждение ключевых мер, направленных на создание максимально безопасной среды для детей.

В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Они отметили, что наибольшую тревогу вызывают происшествия на железных дорогах и водоемах, ДТП, пожары, падение из окон.

«С одной стороны, к сожалению, нет практически ни одного дня, когда что-нибудь не приключилось. С другой стороны, хочу сказать, что мы очень много делаем, чтобы этих случаев было все меньше и меньше», — отметила Ксения Мишонова.

Омбудсмен рассказала родителям и педагогам о реальных трагических историях, которые произошли с детьми, и поделилась статистикой. В городском округе Пушкинский проживает 64 тысячи детей. За девять месяцев 2025 года произошло 19 несчастных случаев из них два закончились гибелью ребенка.