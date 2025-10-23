Областное родительское собрание по детской безопасности прошло в Пушкино
В Пушкинском образовательном комплексе № 11 собралось более 400 родителей и педагогов со всего городского округа. Основной целью собрания стало обсуждение ключевых мер, направленных на создание максимально безопасной среды для детей.
В мероприятии приняли участие сотрудники правоохранительных органов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Они отметили, что наибольшую тревогу вызывают происшествия на железных дорогах и водоемах, ДТП, пожары, падение из окон.
«С одной стороны, к сожалению, нет практически ни одного дня, когда что-нибудь не приключилось. С другой стороны, хочу сказать, что мы очень много делаем, чтобы этих случаев было все меньше и меньше», — отметила Ксения Мишонова.
Омбудсмен рассказала родителям и педагогам о реальных трагических историях, которые произошли с детьми, и поделилась статистикой. В городском округе Пушкинский проживает 64 тысячи детей. За девять месяцев 2025 года произошло 19 несчастных случаев из них два закончились гибелью ребенка.
Участники собрания уделили внимание таким актуальным вопросам, как правила поведения вблизи транспортных магистралей, основам безопасного обращения с огнем, а также аспектам кибербезопасности в современном цифровом мире.
«Безопасность наших детей начинается с элементарных вещей именно в семье. Акцентировать внимание родителей, акцентировать внимание педагогов на том, что мы должны минимизировать детский травматизм и сделать жизнь нашего подрастающего поколения менее напряженной и более безопасной», — подчеркнул глава округа Пушкинский Максим Краноцветов.
Родители задавали специалистам вопросы, связанные с безопасностью в разных направлениях. По мнению организаторов, живая беседа стала еще одной возможностью напрямую обратиться к взрослым и напомнить об их важной роли в воспитании детей.